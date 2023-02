Yanina Latorre incomodó a Estefi Berardi por sus chats con Fede Bal: "Los tengo, pero no los voy a mostrar"

En las últimas horas, Estefi Berardi publicó un comunicado en sus redes sociales sobre una serie de supuestos chats con Fede Bal que ella calificó como “falsos” y que fueron objeto de discusión con Yanina Latorre en un cruce en vivo que terminó de la peor manera.

En LAM, Estefi señaló que “cayó en la volteada” porque la vieron junto a Fede en Carlos Paz juntos y adujo que eso se debe a una cuestión comercial. “Nos van a seguir viendo juntos porque estamos en la misma agencia y nos contratan juntos”, dijo, tratando de esquivar el tema.

Mientras explicaba que sus abogados, Fernando Burlando y Martín Leguizamón, están a cargo de demandar al que publique los chats, Yanina Latorre le señaló que “el que nada hace, nada teme”.

YANINA LATORRE Y ESTEFI BERARDI SE CRUZARON POR LOS CHATS DE FEDE BAL CON LAS FAMOSAS

“Vos en esto te autoincriminaste. Estás en tu casa y llamás a un abogado porque Tauro dijo algo en potencial, amenazás con juicio, te autoincriminás, y la que tenía los chats soy yo. Y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo porque soy buena compañera y tengo códigos”, le reprochó Yanina.

“Yo no vendo a mis compañeras”, le aseguró Yanina, que le explicó a Berardi que quedó mal por apurarse y dar por hecho que hay chats. “Vos ayer estabas muy nerviosa y la gente te veía la cara”, le dijo Latorre, mientras le recordaba que mostró chats de Fernanda Iglesias frente a la ex angelita pese a su disgusto.

“La expusiste a ella. Si querés te pasamos el tape. La semana pasada mostraste un audio de Melody Luz llorando por un embarazo. Mostraste muchos chats y me llamaste mentirosa por contar lo de Zaira Nara con Facundo Pieres y hoy está de novia con él…”, agregó Latorre mientras el cruce iba escalando en voltaje.

YANINA LATORRE, FULMINANTE SOBRE LOS CHATS DE FEDE BAL CON ESTEFI BERARDI

“Siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve razón en todo; y ahora actuás como una cag…, te atajás, lo llamás llorando a Burlando que llamó a todo el mundo y le secó la cabeza a todos”, reveló Latorre.

“Yo que soy la que tengo los chats, no los voy a mostrar, pero dejá de mentir, Estefi, ¡dejá de mentir!”, le espetó Yanina. Si uno se sienta acá es con la verdad, y los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar… ¡Estás mintiendo! Trabajamos de periodistas, y no digas más que es trucho porque no son truchos.

“Hasta acá llegó mi amor, y esto le digo a la gente: los chats los tengo yo y no los voy a mostrar”, cerró, Yanina que le volvió a reprochar a su compañera que no le pidió disculpas por llamarla “mentirosa” mientras “le hacía el contrapunto”.

“Sos como los globos: te inflaste, te inflaste y después explotaste y no servís más para nada. Venís a acá a decir ‘vos estás inventando, no me cierran las fechas’ y estás acá sentada diciendo que no hiciste algo que hiciste. Sos patética. Quedás como una pobre mentirosa”, agregó la panelista.

“Te estás equivocando vos y seguís mintiendo. Si querés, cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo relatado por vos y por Federico con lujo de detalles”, cerró Yanina, furiosa, mientras Ángel de Brito llamaba al corte, que fue retratado por la cuenta de Twitter del ciclo, mostrando cómo cada una de las involucradas se fueron detrás de cámara sin siquiera dirigirse la palabra.