Yanina Latorre y Graciela Alfano revelaron en TV sus secretos de belleza para el rostro: botox e hilos tensores

El análisis de los looks de las famosas en la gala de una revista fue el momento propicio para que Graciela Alfano (66) y Yanina Latorre (50) revelaran sus secretos de belleza. Divismos y prejuicios a un lado, las panelistas de Los Ángeles de la Mañana coincidieron en sus opiniones, para sorpresa de Ángel de Brito.

Así fue que en medio de una crítica a un exceso de maquillaje, Graciela afirmó: “Menos es más. Y a medida que va pasando el tiempo (hay que estar) más fresca, con menos maquillaje. Se usa el maquillaje fresco, liviano”. Ahí, Yanina acotó: “A una edad adulta, madura, menos es más. Y le agrego a la señora que está en la casa, que a veces nos critica, que cuando te ponés botox, te das inyecciones, más allá de rellenar las arrugas, mejora la piel. Eso hace que una después necesite menos base porque la piel brilla mucho con esas inyecciones. Por eso después nos ponemos menos base. La base avejenta”.

Graciela Alfano: “Yo me pongo hilos en la cara. Es sin anestesia y divino. No te cosen ni nada, te ponen un hilo por adentro con una aguja y se te levanta la cara. Después es como que se reabsorbe”. G-plus

En plena charla casi de peluquería, Alfano luego reveló: “Yo me pongo hilos desde que vino el doctor de Catherine Fulop, Damián Rosenberg. Entonces fui y me puse hilos, es sin anestesia y divino. No te cosen ni nada, te ponen un hilo por adentro con una aguja y se te levanta la cara. Después es como que se reabsorbe”.

Yanina Latorre: “Hay que decir todo lo que uno se hace. Yo ayer me puse botox, me inyecté toda la cara”. G-plus

Entonces, Yanina Latorre confesó con énfasis en momentos en que la cámara se alejaba de ella: “Hay que decir todo lo que uno se hace. Yo ayer me puse botox, me inyecté toda la cara”.

Al final, Graciela Alfano concluyó: “Yo me puse tres hilos de cada lado de la cara, y me voy a poner otros tres y tres. Hay que renovarlos cada seis meses. Después se te va y te queda todo como con colágeno, ácido hialurónico adentro, ¡y quedás divina como yo!”.