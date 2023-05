Yanina Latorre, fulminó a Georgina Barbarossa por defender a Jey Mammon: "La violación no es mandarse un moco"

El último fin de semana, Georgina Barbarossa señaló en Implacables que no volvería a hablar con Jey Mammon señalando que “volvió muy soberbio” de su viaje por España y que las cosas hubieran sido muy diferentes con otra actitud.

Sin embargo, la conductora de A la Babarossa dio una entrevista a LAM este miércoles en la que se mostró con una actitud muy diferente, y se refirió en un principio al tenso momento que se vivió al aire cuando un televidente pidió al aire el regreso de Jey con un cartel.

Sobre la videollamada proveniente de Mendoza, que fue cortada abruptamente del aire tras la exhibición, mientras Antonio Tarragó Ros tocaba uno de sus temas, Georgina señaló que “no fue incómodo para nada”.

“Este es el programa de Jey. Cuando estuvo todo el despelote, Jey estaba en la cúspide de la ola, estaba allá arriba, es el programa de él y conduce como los dioses. Lo hace fantásticamente bien, hace unas entrevistas increíbles, es un músico de la ostia. Entonces es lógico que la gente lo extrañe”, agregó la conductora.

GEORGINA BARBAROSSA PIDIÓ QUE “DEJEN TRANQUILO” A JEY MAMMON Y YANINA LATORRE LA FULMINÓ

“Cuando me llamaron para reemplazarlo, a la primera persona que llamé fue a Jey. Le dije: ‘Che, te voy a cuidar el kiosco. Él me dijo que estaba todo bien, me agradecía... Y ahora, bueno, hay que bancarlo y ver qué es lo que va a suceder. Es un momento en que está todo muy caliente”, explicó Barbarossa, antes de efectuar algunas declaraciones polémicas.

“Yo lo quiero a Jey y no me gusta más hablar del tema porque parece que le metemos leña al fuego. Creo que hay que dejar todo standby, que quede ahí tranquilo, que él pueda ordenarse y volver a tener su lugar, tiene que volver a trabajar de alguna u otra manera. Quizás ahora tenga que trabajar desde su casa, no sé cómo es el tema...” sentenció,

“Yo creo que sí, que va a volver a la tele. Jey es una persona muy querida, en el medio lo queremos mucho. Y yo no creo que Jey sea un violador. Creo que se mandó un moco, salió con un chico más joven. También era otro paradigma. Pero sinceramente creo que hay que dejar el tema un poco, dejémoslo a Jey Tranquilo. Si lo queremos, tenemos que dejarlo tranquilo para que él pueda volver a trabajar, poner sus cosas en orden, poner su corazón en orden, la ley en orden y volver a trabajar de alguna u otra forma”, cerró Georgina.

“O Georgina se golpeó al dar la nota o… Lo fulminó hace dos días atrás”, dijo De Brito, irónico sobre un posible llamado de atención a Barbarossa, aunque Yanina Latorre prefirió ser más directa. “Igualmente me mató el ‘se mandó un moco’, chicos. El abuso no es mandarse un moco”, cerró la panelista.