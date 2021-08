Yanina Latorre, fuerte sobre el vínculo de Benjamín Vicuña y sus hijos con la China Suárez: "No llevaba a sus chicos a lo de ella porque era un lío"

En Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre mostró los planos de una casa que la China Suárez vendió hace algún tiempo y que le generaron una denuncia de una vecina por un conflicto surgido de una diferencia de metraje en los terrenos. La anécdota sirvió además para que la panelista sacara a la luz una situación que complicó el inicio de la relación entre la actriz y Benjamín Vicuña a raíz de los hijos que este tuvo con Pampita.

“La China vivió hasta hace muy poco ahí, porque cuando ella se separó de Nico Cabré, Vicuña y ella se veían ahí. Él iba a dormir ahí dos o tres días, la vecina lo sabe muy bien. Un fin de semana sí, un fin de semana no, pero nunca llevó a los hijos”, reveló Yanina. “Vicuña la llamó a la vecina para ver si no tenía ganas de vender o alquilar la casa porque él la quería para ir con los hijos”, aseguró la panelista que aseguró tener pruebas.

“Lo tengo de su propia voz: él no llevaba a sus hijos a la casa de la China porque era un quilombo, dicho por Vicuña en un audio que escuchamos con Ángel”, especificó Latorre, y aseguró que los audios se los brindó la vecina, molesta con la actitud de Suárez. “Los chicos tenían que ir a la casa de al lado, no sé si no iban porque Vicuña no quería, porque la China no los dejaba o porque Pampita no lo permitía, no sé quién era el responsable”, señaló.

“Benjamín Vicuña le ofrecía a la vecina alquilarle la casa con derecho a compra, y dijo así: 'mis hijos que son varones no van a la casa de la China porque es un quilombo'”, reveló Yanina Latorre. “Esto pasó durante los dos primeros años cuando no estaba todo definido. Después de eso, los dos dejan la casa, porque no llegan a un acuerdo, y se van a alquilar otra casa en (los countries) San Carlos o Highland (Park)”, concluyó la panelista.