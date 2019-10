Yanina Latorre, filosa contra Silvina Luna tras su pelea con Ángel de Brito: "Hacete cargo de lo que decís"

La renuncia de Silvina Luna a Incorrectas generó un verdadero escándalo luego de que Ángel de Brito revelara las internas en el ciclo de Moria Casán que derivaron en la abrupta salida de la panelista.

Cuando Silvina lo desmintió, Ángel decidió publicar en Twitter parte de los chats que mantuvieron Luna y Yanina Latorre, en la que ella aseguraba sobre Moria: “ A ella le molesta que no sea obsecuente”.

Enojada, Luna salió al cruce del conductor en la red social: “Públicamente no voy a hablar mal ni de Moria ni de mis compañeras porque así lo siento hoy. Están mostrando un chat privando con Yanina Latorre del día viernes en caliente y lo muestra. ¡Cero códigos! Nada más que decir”.

Y Ángel le respondió sin filtros: “Cero códigos es ir a un programa y hablar de una supuesta adicción de tu ex novio El Polaco. Cara de piedra”, haciendo referencia a las últimas declaraciones de la modelo sobre un supuesto problemas de drogas de su expareja.

"¿Para qué me contaste todo? No somos amigas. Lo hiciste para que yo hiciera el tema. Tenés que hacerte cargo de las cosas que decís y no dejarnos como que inventamos" G-plus

Al verse involucrada en la polémica, Yanina decidió expresarse en Twitter desde Nueva York, donde se encuentra de vacaciones con su hija Lola.

“Silvina, el chat es del domingo. ¡Tengo mas chats de días anteriores! Yo no te busqué, vos me pasaste a mi la info. Te defendí en la radio y Ángel también. Y nadie iba a mostrar tu chat. Hasta que MENTISTE y dijiste lo contrario”, respondió Latorre al tweet de Luna.

Además, expresó de forma contundente: “¿Para qué me contaste todo? No somos amigas. Lo hiciste para que yo hiciera el tema. Como me fui de viaje le dejé todo a Ángel, en quien confío plenamente. Tenés que hacerte cargo de las cosas que decís y no dejarnos como que inventamos. ¡Porque no es así!”.