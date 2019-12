Yanina Latorre, filosa contra Occhiato tras sus palabras a Flor Vigna: "¡Qué vivo que es! Se aseguró la final"

El martes por la noche, Nico Occhiato sorprendió a todos en el Súper Bailando al dedicarle unas tiernas palabras a su ex, Flor Vigna, también participante del ciclo de Marcelo Tinelli.

“Nosotros arrancamos juntos en un reality y ahí no me iba bien. Cuando salimos de ahí yo quería seguir en esto, pero a veces uno no cree en sí mismo o no ve el potencial de uno, y ella fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Arrancamos juntos y ella me enseñó a insistir con mi sueño, no bajar los brazos, seguir peleándola y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos”, aseguró Occhiato ante una mirada incómoda de Flor.

Al día siguiente analizaron las declaraciones de Nico en Los Ángeles de la Mañana y Yanina Latorre se mostró muy picante por la actitud del semifinalista de ShowMatch: “¡Qué vivo que es Nico Occhiato! ¡Mosquito muerto!”, dijo entre carcajadas cuando Ángel de Brito presentó el tema.

"¿Justo en la final se lo va a decir? ¡Que se lo diga por WhatsApp! Se aseguró la final con esas palabras, todo el mundo quiere ver eso. Es súper tejedor. Fue una jugada maestra" G-plus

Y tras ver nuevamente las palabras de Nico, expresó: “¿Justo en la final se lo va a decir? ¡Que se lo diga por WhatsApp! Se aseguró la final con esas palabras, todo el mundo quiere ver eso. Es súper tejedor. Fue una jugada maestra”.

“Creo que lo debe sentir pero la cara de Mati Napp, que queda como un bobo. No la nombró en todo el año, nunca quiso meterse en la polémica, y justo el día previo a la final cuenta eso? Es el momento. Fue una gran jugada”, concluyó Yanina.