Un comentario de Yanina Latorre sobre el look sporty de Rocío Rial en la boda de Jorge Rial y Romina Pereiro generó la bronca del conductor de Intrusos, quien sorprendió al hacer referencia a Lola, hija de la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Yanina aseguró en Polino Auténtico, el ciclo radial que conduce Marcelo Polino en Radio Mitre: “No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá”. Y Rial salió al cruce con todo a través de Twitter: “Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta", escribió, haciendo referencia a la incorporación de Lola a ShowMatch.

Yanina, sobre Rial: "Fiel a su estilo... se mete con mujeres y amenaza. Es de temer este hombre. Todos le temen... algún día voy a contar lo que dicen de él cuando apagan los micrófonos"

Yanina no tardó en responderle en la red social: “Por más que te disfraces, seguís siendo LO MISMO de siempre jajajaajajjaajjajajajaja”.

Además, aclaró su comentario sobre el look de Rocío cuando una usuaria la acusó de “meterse” con la adolescente: “No me metí con la hija de él, burra. Dije que no estaba vestida acorde al evento. Como Rial sienta gente en su programa a hablar de looks. ¿Te da?”.

Yanina siguió disparando contra Rial y lanzó frases fuertes: “Fiel a su estilo... se mete con mujeres y amenaza (…) Es de temer este hombre (…) Todos le temen... algún día voy a contar lo que dicen de él cuando apagan los micrófonos”. ¡Tremendo!

