Yanina Latorre le dijo una frase letal a China Suárez: "Sos mala persona, le arruinaste la vida a Tobal, Pampita y Wanda"

El lunes Yanina Latorre atendió el teléfono y del otro lado de la línea la saludó la China Suárez, y como no podía ser de otra forma la conversación terminó en un tremendo escándalo, tal como recreó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

"Le dije 'le cag... la vida a Eugenia Tobal, a Pampita, le estás cag... la vida a Wanda Nara y a unos cuantos más que tengo data y no doy nombres porque no se separaron", expresó haciendo referencia a las relaciones de la actriz con Nicolás Cabré, ex de Tobal, Benjamín Vicuña, ex de Pampita, y Mauro Icardi.

Con vehemencia, Yanina explicó la tensa charla desde el inicio, aclarando que la actriz le reprochó tener un problema personal con ella: "Empezó gritando y le dije 'bajame dos tonos, a mí hablame tranquila'".

En ese punto, Latorre blanqueó su picante referencia a su histeriqueo con Mauro Icardi: "'¿En qué cabeza cabe que te vas a poner a calentarte con el marido de Wanda Nara, que ella no se va a enterar y no lo va a contar al mundo? Vos sola te metiste ahí'".

Más sobre este tema Yanina Latorre contó cómo fue su escandalosa pelea con China Suárez por teléfono: "Es una atrevida; le dije que era una mocosa impertinente"

Más tarde, Yanina reveló la explosiva frase que le dedicó a la China: "En todos lados andan diciendo que sos put..., y para mí no sos put..., sos mala persona. Y de eso no se vuelve".

Enfática, Yanina Latorre concluyó admitiendo el lapidario comentario que le hizo a la China Suárez: "Le cag... la vida a Tobal, a Pampita, le estás cag... la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no doy nombres porque no se separaron".

"Le dije '¿no te da verguenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste en la muerte del hermano de Nico Vázquez...' Hace cosas de mala", cerró Yanina fulminante.