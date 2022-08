Yanina Latorre definió picante a China Suárez tras sus romances con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: "Es una gran curadora de mujeriegos"

Yanina Latorre contó en LAM que Laurita Fernández y Nicolás Cabré se habrían reconciliado. En pleno desarrollo informativo, la panelista agregó que el actor tendría una distante relación con Benjamín Vicuña, compañero de teatro de Laura, y definió con contundencia a China Suárez.

"La China es una gran curadora de mujeriegos. Hizo sufrir a todos los que eran de lo peor", sentenció la panelista de Ángel de Brito, analizando las rupturas de la actriz con los padres de sus hijos.

Más sobre este tema Explosivas declaraciones de Nazarena Vélez sobre Laurita Fernández: "Con Barbie, se comportó como la China Suárez"

YANINA LATORRE REVELÓ QUE LAURITA Y CABRÉ SE RECONCILIARON

“Él está todo el día con ella, la va a buscar al teatro. Aunque ella lo niegue, es verdad. Él se cuida mucho de que no le saquen fotos. Se tapa. Pero están juntos. No sé por qué coño no quieren que se sepa… A Laurita se lo pregunté y me lo niega”, contó la panelista, dando detalles del vínculo que mantienen Fernández y Cabré.

"La China es una gran curadora de mujeriegos. Hizo sufrir a todos los que eran de lo peor", dijo Yanina sobre las rupturas de Suárez con Cabré y Vicuña. G-plus

LA TENSA RELACIÓN DE NICOLÁS CABRÉ Y BENJAMÍN VICUÑA

Tras sostener que Laurita y Nico le dieron una nueva oportunidad a la pareja, tras ponerle fin a fines del 2021, Yanina Latorre sorprendió al revelar que el vínculo de Cabré con Vicuña, compañero de Fernández en la obra El Método Gronholm es distante y seco.

“El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco. No es que hay mala onda, pero (Cabré) es secote. Distante”, sostuvo la “angelita”.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña viajó de urgencia a Chile por la delicada salud de su padre: "El papá está enfermo y empeoró"

Y continuó: "Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de la China. Pero su saludo es cortante. Yo no pensé que había mala onda, porque a Cabré no le importa la China”.

Siguiendo el culebrón, Fernanda Iglesias le preguntó a Yanina: "¿La China lo dejó a Cabré?". Y Latorre le respondió con una tremenda definición, tanto de Suárez como de sus ex: "Sí, la China es una gran curadora de mujeriegos. Hizo sufrir a todos los que eran de lo peor".