Yanina Latorre cuestionó a Vicuña por decir que la China es la mujer de su vida: "Hay que tener un poco de respeto"

En diciembre del año pasado, Eugenia "China" Suárez (27) le puso fin a los rumores confirmando la separación de Benjamín Vicuña (41), actor con quien se convirtió en madre de Magnolia (1 año y 11 meses). La actriz ya era mamá de Rufina (6), fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré (38).

Sin embargo, el amor pudo más y pocos días después de blanquear la ruptura, la pareja volvió a apostar a su relación y plasmar su reconciliación en las redes.

En ese contexto, y con la revista Pronto en sus manos, con Pampita (42) y Roberto García Moritán (45) en la portada, Ángel de Brito contó una reciente declaración de Vicuña que indignó a Yanina Latorre. A tal punto que no dudó en darle un contundente palito.

"Apareció Vicuña en Chile. No escuches Pampita esta parte. Y dijo que la China Suárez es la mujer de su vida", destacó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Y la panelista arremetió: "No está bien lo que está haciendo. También Pampita es la madre de los hijos. No está bueno. No lo banco ahí. Hay que tener un poco de respeto, por lo que pasó". Avalando las palabras de Yanina, Ángel concluyó: "Sí, es fuerte la frase".