Yanina Latorre criticó con todo a Valeria Mazza por sus declaraciones sobre la crianza de los hijos: “Pobrecita”

Yanina Latorre cuestionó con todo a Valeria Mazza por sus declaraciones en una entrevista sobre la crianza de sus hijos varones y su hija.

La panelista de LAM compartió un mensaje de una usuaria en Twitter que decía: “Vi el video de Valeria Mazza diciendo que es más fácil tener hijos varones que hijas mujeres y leo por acá a algunas indignadas. Believe me, es el y sí… más grande del universo”.

Entonces, Yanina expresó: “Que alguien la cochee a Valerita… sus declaraciones son siempre de la época de mi abuela. Pobrecita”.

Además, Yanina había escrito: “Qué mujer pelot…”, pero luego borró el tweet.

LAS DECLARACIONES DE VALERIA MAZZA QUE INDIGNARON A YANINA LATORRE

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, Valeria Mazza aseguró: “Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero los hombres son mucho más simples que las mujeres".

“Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer", agregó Mazza.

Y luego contó sobre su experiencia: “Con las chicas empecé a escuchar unas novelas tremendas”.