Yanina Latorre criticó sin filtros el nuevo programa de Pamela David: "Es tan malo que no sé qué decir"

Pamela David, aunque no tenía intenciones de regresar a la TV, volvió a América con nuevo programa tras la abrupta salida de Jorge Rial de TV Nostra (América). Y aunque está muy feliz por el formato de su ciclo, recibió una tremenda opinión de parte de Yanina Latorre.

La panelista de LAM (eltrece) se puso a ver La ruleta de tu vida y a través de sus stories de Instagram fulminó tanto al formato del programa como a la actitud de la esposa de Daniel Vila frente a la conducción.

"Yo sé que les debo mi crítica, pero el tema es que es tan pero tan malo que no sé bien qué decir. Ella no es empática, no tiene onda, se equivoca todo el tiempo, no le pone emoción. A esto hay que buscarle la diversión y emoción”, comentó, muy picante.

Además de haberla criticado sin filtros, aseguró que su rol al aire la deprime y la comparó con otros conductores.

"No sé. Mirá a Marley, a Darío Barassi, a Lizy Tagliani... ¡Me deprime tanto!”, sentenció, súper picante.

¿Recibirá respuesta?