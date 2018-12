Luego de la profunda reflexión que realizó Marcelo Tinelli en la final de ShowMatch, donde agradeció el trabajo de Actrices Argentinas y aseguró que “por ahí hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás”, Ángel de Brito y sus panelistas debatieron sobre el tema en Los Ángeles de la Mañana.

Entonces, Yanina Latorre aseguró que los tiempos en que Marcelo realizaba el famoso “corte de pollera” eran otros… y sorprendió con una fuerte crítica a Jorge Rial.

“El humor era otro. También los que hacían espectáculos eran mucho más duros que ahora. Maltrataban mujeres, compañeras, hablaban mal. Yo he visto a Rial sentarse y hacer bolsa a su exmujer, la Niña Loly, porque parece que le metió los cuernos. La destrozó, la amenazó. Eso fue hace poco”, aseguró la panelista, haciendo mención a la defensa del feminismo que hace actualmente Rial y a la escandalosa separación de Loly Antoniale en 2014.

En ese momento, Rial había hecho un fuerte descargo contra Loly en medio de rumores de infidelidad y Yanina lo recordó al aire: “Entonces, me parece que enarbolar una bandera cuando vos tampoco fuiste perfecto no está bueno. A mí me parece mucho más violento, de verdad, sentarse a hacer bolsa a una chica joven, que fue tu pareja, que eligió no estar más o te metió los cuernos como nos pasa a todos, que estar hablando de la pollerita que cortaba Tinelli”.