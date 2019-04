Un tremendo momento vivió Yanina Latorre (50) el viernes pasado en un shopping. La panelista de Los Ángeles de la Mañana estaba paseando por Paseo Alcorta cuando, de repente, se le acercó una señora a cuestionarla en durísimos términos. La mujer en cuestión era nada más y nada menos que Elvira, la viuda de Emilio Disi, quien se vio envuelto en versiones sobre supuestas infidelidades.

“Al principio me asusté. No la reconocí. Cuando me dijo: 'Soy Elvira', me quedé y dije, acá se va a armar un escándalo’”, comenzó Latorre. “No me gritó, pero me increpó, no me insultó ni me maltrató ni nada, pero es vehemente. No es que me maltrató”, agregó Yanina.

Luego, la panelista relató cómo siguió el tenso intercambio. “La escuché y le dije que yo no era parte de la situación, que tenemos fuentes y contamos lo que sabemos. Ella me juró y me perjuró que no era amiga de Dorys del Valle”, contó Latorre, que explicó que el enojo de Elvira se debía a la versión de una supuesta relación entre ella y la primera mujer de Emilio Disi.

Más sobre este tema Iliana Calabró desmintió enojadísima el rumor de romance con Emilio Disi: "Que digan que yo era buscona, ¡no!"

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!