Yanina Latorre contó sin filtros por qué se ausentó a LAM: "Tengo gastroenteritis aguda: dormí abrazada al inodoro"

La ausencia de Yanina Latorre en el estudio de Los Ángeles de la Mañana se hizo notar, y al promediar el programa Ángel de Brito chicaneó a su panelista vía Zoom: "¿Somatizaste y quedaste liquidada? ¿Qué te pasó?". Sin vueltas, Yanina se sinceró desde su hogar: "No quiero entrar en detalles, pero tengo gastroenteritis aguda".

"No entremos en detalles, se entiende lo que es la gastroenteritis. ¿Aguda quiere decir fuerte?", comentó el conductor. Una vez más, Latorre apeló a su honestidad brutal: "Aguda quiere decir de todo. De arriba, de abajo. Todo".

"No sé qué comí, pero dicen que nunca es por lo último que comiste… Ayer a la tarde me empecé a sentir mal, flojita, medio con baja presión. No sé qué… y entre a descomponerme. Llamé al médico y la noche fue tremenda. Estuve toda la noche en el baño", continuó reprimiendo los detalles, atenta al horario del almuerzo.

"Estoy un poco cansada pero acá estoy, pachucha. Dormí abrazada al inodoro", concluyó Yanina Latorre entre risas y gestos escatológicos.