Yanina Latorre contó detalles explosivos de cuando Jimena Barón se enteró del affaire de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

A poco de que Jimena Barón lanzara La Araña, el tema que estaría inspirado en el dolor que sintió después de que Gianinna Maradona (quien fue su gran amiga) comenzara una nueva historia de amor con Daniel Osvaldo (su ex, con quien tiene a su hijo, Morrison), Yanina Latorre dio a conocer detalles explosivos de esta historia.

"Yo me enteré que el día que salta todo el quilom… que Gianinna estaba de novia con el productor musical que no me acuerdo el nombre”, comenzó diciendo la panelista de LAM al aire, mientras sus compañeras la escuchaban atentamente.

“Cuando Jimena se entera y se apersona en la casa porque ella ya venía peléandose y Daniel Osvaldo la raja, Jimena va a su casa del country que tenían alquilado en Pacheco, Nordelta, no sé, y estaba Gianinna adentro con Daniel Osvaldo”, agregó.

Por último, la esposa de Diego Latorre dio detalles de la fuertísima discusión que habría mantenido la cantante con su –por entonces- amiga en aquel entonces: “Se mataron. Jimena subió a su cuarto, agarró ropa, la metió en una valija y se fue".

JIMENA BARÓN HABLÓ DE LA ARAÑA, DANIEL OSVALDO Y GIANINNA MARADONA

Indagada por el día que eligió dar a conocer su flamante hit, casualmente al mismo momento que Daniel confirmó su separación de Gianinna, Jimena expresó en una nota que dio para LAM: “Sí, un marketing imposible de calcular. Imaginate, ni idea”.

“Fue el mismo día y no estaba pautado, cuando lanzás un tema tenés que avisar tres semanas antes”, agregó, dejando en claro que no planeó esta movida.

Por último, la cantante sorprendió al hablar de su ex: “A mí me importa el papá de Momo porque es su papá y yo quiero que esté bien para, automáticamente, tener un hijo que está contento”.