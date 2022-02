Yanina Latorre contó cómo está su relación con Pamela David: "Intentó hablar conmigo y yo me broté"

Al final LAM volverá por la pantalla de América y Yanina Latorre es una de las confirmadas. La conductora, que mantiene una guerra con Pamela David desde hace varios años, respondió preguntas de sus seguidores y contó que la tensión entre ambas no cedió.

“¿Cómo quedaste con Pamela David?”, fue la consulta que recibió la panelista en sus stories y no dio vueltas. “No tenemos relación. Igual debo reconocer que la última vez que me la crucé intentó hablar conmigo y yo me broté. Ja, ja, ja”, contó, sobre el último encuentro que tuvo.

“Menos más que no volvías a América ni muerta de hambre”, cruzó a Yanina una de sus seguidores y ella dio sus motivos. “Muerta de hambre no estoy, pero soy profesional y decidí separar las cosas. Vamos a ver…”, señaló sobre el conflicto, que se inició cuando Pamela entrevistó a Natacha Jaitt en pleno escándalo de la infidelidad de su marido, Diego Latorre.

"No tenemos relación. Igual debo reconocer que la última vez que me la crucé intentó hablar conmigo y yo me broté". G-plus

YANINA LATORRE HABLÓ DE SI TENÍA "MALA ONDA" CON MAITE PEÑOÑORI

En la historia de Los Ángeles de la mañana hubo crudos enfrentamientos entre las diferentes panelistas que estuvieron en las temporadas del ciclo de Ángel de Brito. Yanina Latorre fue protagonista de varios cruces con otras angelitas, sin embargo con una que terminó en buenas relaciones es con Maite Peñoñori.

Más sobre este tema Yanina Latorre, lapidaria contra Pamela David: "¿Por qué no hablás de los cuernos que vos te comés?"

“¿Yanina no te quería mucho o qué opinás?”, le preguntaron a la actual periodista de Intrusos, que respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. “Yo ahora la odio porque no para de subir videos de vacaciones y me da mucha envidia Yanina”, lanzó, con humor.

Más sobre este tema Yanina Latorre criticó sin filtros el nuevo programa de Pamela David: "Es tan malo que no sé qué decir"

Más sobre este tema Pamela David compartió una foto de su hijo Felipe por sus 15 años: "Gracias a Dios por este bombón"

Por su parte, Yanina se metió en la consulta que le hicieron a su excompañera y fue rotunda sobre la relación que tienen. “¡Siempre la quise! ¡Cómo les gusta buscar donde no hay!”, afirmó, para cerrar con un “nada que ver”. ¡En paz!

Más sobre este tema Pamela David apuntó con todo contra Mauro Icardi: "Banco fuerte a la China Suárez; nadie habla de él con su cara de pavo"

Más sobre este tema La mamá de Yanina Latorre reveló su "lista negra" de famosos: "Odio a Pamela David y a Edith Hermida"

Fotos: Instagram Stories