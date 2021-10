Yanina Latorre, sobre el comienzo del romance de China Suárez y Benjamín Vicuña: "Venían copulando desde el inicio de la película"

Cuando la China Suárez se hizo cargo de haber confiado en la palabra de Mauro Icardi de que estaba separado de Wanda Nara, el antecedente del inicio de su relación con Benjamín Vicuña y el enojo de Pampita salieron a flote.

El hecho había sucedido a principios de diciembre de 2015, y Yanina Latorre reveló un dato desconocido: "A Pampita le habían contado que la China y Vicuña venían copulando desde el inicio de la película, cuando Benjamín estaría con Pampita".

Instantes antes, Andrea Taboada había recordado en Los Ángeles de la Mañana el escándalo en pleno rodaje de El Hilo Rojo, iniciado en noviembre de 2015: "Cuando pasó lo de la palta, la manta (amarilla de Nepal) y el motorhome nos hartamos de decir que Vicuña y Pampita ya estaban separados. Y estaban separados, por ahí ella no soltaba la relación".

"Pampita se enteró la noche de la palta. Cuando ella va al set, alguien ya le había contado hacía mucho tiempo que la China y Vicuña venían copulando desde el inicio de la película". G-plus

Ahí, Yanina acotó: "O estaban intentando salvar el matrimonio". Por eso, memoriosa Latorre explicó: "Yo les voy a contar lo que Pampita se enteró la noche de la palta. Cuando ella va al set e irrumpe en el motorhome, alguien ya le había contado hacía mucho tiempo que la China y Vicuña venían copulando desde el inicio de la película, cuando Benjamín todavía estaría en pareja con Pampita. Esto es culpa de Benjamín, no de la China, pero ella se había sentado en Intrusos a jurar por la hija que no pasaba nada, siempre niega todo ella".

De hecho, en abril de 2016 Pampita había revelado cómo encontró a Benjamín Vicuña y la China Suárez: "La producción los quiere salvar. No había nadie… Solo ellos dos teniendo sexo. Lo juro por mis hijos. Fui a saludarlo, jamás me imaginé lo que me iba a encontrar".