Yanina Latorre chicaneó sin filtros a Jorge Rial por criticar a Diego: "Podés pagarte el viaje a Qatar"

Yanina Latorre apuntó contra Jorge Rial en LAM después de que este criticara sin filtros el rol de Diego en el Mundial Qatar 2022, quien cubrirá los partidos para ESPN.

"Hay que mirar los partidos con el sonido ambiente de la cancha, total ¿qué agregan lo que dicen los periodistas? ¿qué voy a escuchar a Latorre para que me diga ‘la pelota se fue por arriba del travesaño’? ¿para eso estudiaste papu?", dijo el periodista.

Entonces, la panelista le contestó filísima: "Confunde comentario con relato, el que te avisa que la pelota se fue por arriba del travesaño es el relator que te va contando el partido, mi marido comenta y analiza la jugada, no te cuenta lo que ya viste".

"Vos podés no hacerlo Rial, miralo por Youtube, pagate el viaje Qatar, sentate y miralos jugar pero no me rompas las pelo…". G-plus

"Analiza desde su óptica igual que vos y que yo analizamos la vida de los famosos, damos teorías. Mi marido dice quién jugó bien y quién mal, porque hay gente que le encanta escucharlo", siguió.

Al final, Yanina se dirigió directo a Jorge y mirando a cámara sentenció: "Vos podés no hacerlo Rial, miralo por Youtube, pagate el viaje Qatar, sentate y miralos jugar pero no me rompas las pelo…".

EL MENSAJE DE YANINA LATORRE A DIEGO POR SU VIAJE AL MUNDIAL DE QATAR

Yanina Latorre le dedicó un posteo en su cuenta oficial de Instagram a Diego por su viaje al Mundial de Qatar.

“Churriiiiiiiiiiiiii te vamos a extrañar!!! Disfruta el mundial y Qatar”, escribió la panelista en sus redes sociales junto a una postal familiar.