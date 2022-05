Yanina Latorre arremetió sin filtros contra la China Suárez: "Tenés un bebé de un año y medio que toma mamadera"

La China Suárez hizo un tremendo descargo en sus stories de Instagram este martes a raíz de un hilo de Twitter en el que una seguidora reunió nueve momentos en los que Yanina Latorre y Ángel de Brito hablaron sobre ella en LAM.

La actriz acusó al conductor y la panelista de “hostigamiento” y “persecución” y reveló que tiene un nuevo abogado que ha tomado cartas en el asunto “para que nadie más pase por esto”, en referencia a las situaciones que vivió tras el escándalo con Wanda Nara e Icardi.

“Esta chica tiene problemas. ¡Y sale con esto porque le gusta que se hable de ella!”, dijo Yanina en LAM tras ver el video del descargo. Sin embargo, la panelista no se quedó ahí y por eso contraatacó a través de su propio perfil de Instagram, donde cuenta con 1.6 millones de fans.

Más sobre este tema Tremendo descargo de la China Suárez contra Ángel de Brito y Yanina Latorre: "Estoy hablando de una persecución”

YANINA LATORRE, DURÍSIMA CON LA CHINA SUÁREZ DESPUÉS DEL DESCARGO QUE HIZO EN REDES

“Me dan ganas de contestar ahora ‘el hilo de Twitter de una desconocida’, amor”, dijo Yanina, presuponiendo que se trata de una cuenta falsa, pese a que cuenta con más de cinco mil seguidores.

“¡Qué casualidad que la China Suárez está con Rusherking, que es hermoso, talentoso, joven y está lleno de seguidores! ¡Quiere cambiar de imagen! Y ayer justo apareció ese hilo. Chinita del corazón, ¡volviste a traer todos los temas!”, agregó Latorre.

“Y te voy a decir que nadie te hostigó ni maltrató. Solamente dimos información, solamente que cada vez que llega información sobre vos es esta, y la dan los protagonistas. Lastimaste a una mujer, que era amigota tuya y te metiste con el marido”, señaló la panelista.

"nadie te hostigó ni maltrató. Solamente dimos información, solamente que cada vez que llega información sobre vos es esta, y la dan los protagonistas" G-plus

“Por más que me contestes a mí, a tus amigas, a tus exmaridos, las caga… te las mandaste vos, y una da información. Lo loco es que no desmentís las caga…. A veces es mejor reconocer que te mandaste una cag…, pedís perdón y nadie dice nada”, explicó.

Más sobre este tema Ruskerking y la China pasaron la noche en un hotel y la grúa se llevó sus autos: imperdible video

YANINA LATORRE FUE CONTRA LA CHINA SUÁREZ Y ASEGURÓ QUE “DEFENDIÓ” A LOS HIJOS DE LA ACTRIZ

“Como vos los negás, del otro lado seguían tirando. Yo no ví el hilo de Twitter porque justo la China y la del hilo me tienen bloqueda (raro). Yo he llorado en público y he pedido por mis hijos porque sentía que tenía que darles paz, pero yo era una víctima de un cuerno. Yo estaba del otro lado de la China”, dijo, en referencia al affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

“La China, los quilombos se los busca sola. Yo no me busqué ningún quilombo. ¿Por qué me atacan a mí como atacan a Wanda por cornuda? La China que pida disculpas, que frene, que se deje de mandar caga…”, dijo Yanina antes de referirse a las salidas nocturnas de la actriz.

“Primero soy madre y después personas. Yo creo que los hijos no piden venir al mundo y nosotros, los padres y las madres, debemos cuidarlos”, resaltó.

Más sobre este tema Yanina Latorre cuestionó duro a China Suárez como mamá tras su noche de hotel con Ruskerking: "Tiene tres hijos chicos"

“Entonces, su hay un papá que está de viaje, la mamá debe cuidarlos, más si tenés un bebé de un año y medio que toma mamadera. Y cuando la mamá está de viaje, el papá los va a cuidar, y turnarse. Es mi pensamiento, tal vez arcaico”, agregó Yanina, que le anunció que “la ve la semana que viene en la mediación”.

“Aparte, no me metí con los hijos de la China, al contrario, los defendí. Me gustaría que ella sea más presente con sus hijos y los cuide. De verdad, me da mala imagen una chica a las siete de la mañana saliendo de un hotel con un pibe de veinte años cuando tiene tres pibes en la casa, en la loma del ort…, que si les pasa algo no llegan”, cerró Yanina, con los tapones de punta contra la China Suárez.