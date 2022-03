Yanina Latorre, de acuerdo con los dichos de Viviana Canosa sobre las feministas: "Ellas no son muy adeptas al baño"

La semana pasada, Viviana Canosa abrió su programa con un ácido editorial con el que arremetió contra las militantes feministas que festejaron el Día de la Mujer frente al Congreso de la Nación a las que mandó a “bañarse y a laburar”.

"Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este gobierno. Por eso, hoy es el Día Internacional de la Mujer Verde, no de la Mujer. Nos robaron hasta eso", dijo Viviana.

Las palabras de la periodista provocaron la furia de Ángela Torres, que desde un video que publicó en las redes sociales cuestionó a Canosa y aseguró que “tienen el cerebro contaminado, todo putrefacto, lavado, asqueroso”.

YANINA LATORRE DEFENDIÓ A VIVIANA CANOSA DE LAS CRÍTICAS DE ÁNGELA TORRES

Tras ver un informe de LAM, dedicado a este cruce, Yanina Latorre salió a respaldar las palabras de la periodista. “¡La amo, la amo! ¡Me encanta lo que hace! Te juro que la miro y me encanta. O sea, en el ochenta por ciento de las cosas no tiene razón pero también la respuesta no está, ‘¿Qué tiene en la cabeza?’ ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está el ejemplo de la feminista?”, se preguntó Yanina.

“Pero Viviana no fue muy sorora mandando a bañarse a esas chicas”, intervino Estefi Berardi. “Pero ella no es feminista y lo dice. Igualmente, que las mande a bañar es un gran ejemplo, y yo estoy de acuerdo porque la feminista no es muy adepta al baño”, le contestó Yanina.

“Pero hay minas que fueron violadas, abusadas, que no tiene los mismos recursos que nosotras, no tiene la misma educación y no saben defenderse, y están reclamando eso en parte. No banco los extremos porque me gusta hablar más de igualdad pero esas mujeres no están…”, llegó a decir Estefi antes de ser interrumpida.

“Yo estaba hablando de otra cosa, no estaba hablando ni de abuso ni de nada. No reclaman solo eso las feministas, ¿eh? Y no son muy sororas”, cerró Yanina antes de que Ángel de Brito diera por terminado el tema.