Cinthia Fernández generó un verdadero escándalo al acusar públicamente a Flor de la Ve de haberla bajado de una obra de Gerardo Sofovich por haber dicho que prefería que ganara Liz Solari el Bailando en lugar de la capocómica.

En medio del enfrentamiento, Ximena Capristo salió a respaldar públicamente a Flor contando que Gerardo ya tenía reservado el papel -que afirma haber perdido Cinthia- para Loly Antoniale.

El miércoles, Capristo brindó un móvil en vivo a Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 hs por Ciudad Magazine) y De la Ve le agradeció el gesto.

“Aprovecho para agradecerte públicamente que me defendiste porque no somos amigas del medio ni trabajamos juntas. Estuvimos trabajando simultáneamente en el Champán las pone mimosas, pero en distintas plazas. Te lo agradezco”, le dijo la conductora.

Y Capristo le resondió: “No tenés nada que agradecerme, yo estuve ahí y sé lo que pasó. Lo presencié. La mentira tiene patas cortas. No me copa que la gente mienta”.

Ximena opinó de cómo la ve a Cinthia de panelista de LAM: “Le falta mucho el respeto a la gente y eso me parece que no está bueno. Pasó mil veces. Es su forma de ser" G-plus

Ximena aclaró también por qué había definido a Cinthia como una “gimnasta frustrada”: “No dije que era mala o buena, sino que en sus coreos en vez de bailar ponía todo el tiempo las vueltas. Siempre lo mismo, como que robaba tiempo con eso. Muchos roban tiempo con trucos y ella lo hace con eso”.

Cuando Pampito, integrante del ciclo, le preguntó por la advertencia de Cinthia, quien aseguró “tener códigos” y que por eso no revelaba algo que sabía de Ximena, la mujer de Gustavo Conti retrucó: “La verdad es que no sé. Ella si no pelea, no sabe qué decir. Si tendría algo para contar, ya lo hubiera contado. No es mi amiga, nunca fue mi confidente. ¿Qué le puede confiar a ella?”.

Por último, opinó de cómo la ve a Cinthia de panelista de Los Ángeles de la Mañana: “Le falta mucho el respeto a la gente y eso me parece que no está bueno. Pasó mil veces. Es su forma de ser. No la juzgo, cada uno hace lo que puede”.