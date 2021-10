Ximena Capristo reveló por qué expuso la infidelidad de Gustavo Conti a un año del escándalo: "Me enojé por algo que le dijo a unos amigos”

A un año del escándalo que protagonizó junto a Gustavo Conti al exponer en sus redes sociales los chats que mantuvo con otra mujer a sus espaldas, Ximena Capristo reveló qué fue lo que la llevó a tomar esa drástica decisión y por qué lo hizo de madrugada.

“Cuando descubro todos los chats fue porque teníamos un iPad donde poníamos música y él tenía su Instagram ahí, entonces salieron los mensajes mientras yo estaba buscando un tema. Era como que lo tenía que ver de alguna forma, y fueron muchos meses antes de que yo lo cuente”, explicó Ximena en Debo Decir.

Capristo explicó que, tras este hallazgo, le propuso a Conti abrir la pareja, pero él se rió de ella, aunque finalmente le tomó la sugerencia, pero sin contarle. “Él estaba jugando con esta persona. Y me causa gracia porque los chats que muestra Wanda dicen como que Icardi y la China se van a encontrar, y esta chica le decía a Gus que iban a encontrarse en algún lugar”, agregó Ximena.

La noche del impulso

“Esa situación me molestó bastante, y además él mintió y me hizo pasar por loca. Y entonces yo lo expuse porque me enojé en una cena de amigos, un domingo a la noche. Me enojé por algo que dijo él en la mesa y mientras íbamos en el auto, yo le publiqué todo. Ese fue el día del impulso”, recordó la actriz.

“Primero me lo negaba a muerte, que nada que ver, porque el hombre es negador, pero a mí, con las cosas en la mano, me gusta poder decirles ‘no me mientas porque yo te lo propuse antes de contarlo’”, concluyó Ximena Capristo, que explicó que a lo largo de este año pudieron reconstruir la confianza “con amor”.