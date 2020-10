Ximena Capristo filtró escandalosos chats privados de Gustavo Conti ¿con otras mujeres?: "¡Años que me callo!"

Ximena Capristo y Gustavo Conti están envueltos en un fuerte escándalo luego de que la actriz publicara en Instagram Stories una serie de chats, que serían de su marido con otras mujeres.

La instagramer Juariu compartió las Stories, que Ximena borró luego de publicarlos: “¿Qué onda esto? A lo Sabrina Rojas”, escribió la “detective” de los famosos en redes, haciendo referencia a cuando desde la cuenta de Sabrina Rojas se publicaron mensajes en contra de Luciano Castro y después denunció que fue hackeada.

En las capturas, Capristo escribe: “Años que me callo, me aburro”. Y comparte el chat, donde una mujer le dice a Conti: “Te apapache, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, y Ximena escribe “la hippie no lo hace es puro bla bla. Es chorra la señorita”.

Capristo: "Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única..." G-plus

La repuesta que sería de Conti fue: “O me lo tomo. Cuando me rajen”. Su esposa expresó al leer las palabras de su marido: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

En otra captura, la actriz define a la mujer del chat como “la de turno” y Conti, a quien Ximena arroba en los posteos, le dice: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda”.

Capristo dispara en sus comentarios: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé que me traten de mentirosa”.

En el chat, Conti dice: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda” G-plus

Entonces, sumó otro chat en el que escribe sobre la mujer en cuestión: “¡Agradecé que cuido tu privacidad nena!”.

En el ida y vuelta que expone la actriz, la mujer le dice a Gustavo: “Depende donde sea y cómo sea y el tiempo que tengas”. Y él responde: “¿Quién sabe? Yo creo que alguna vez va a ser... Siempre lo supe”.

Indignada, Capristo escribió: “Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... uno se termina enterando de todo”.

Además, Juariu descubrió que Ximena dejó de seguir a Gustavo en redes y él tampoco la sigue a su esposa. ¡Tremendo!

Mirá los escandalosos posteos de Ximena Capristo contra Gustavo Conti que luego borró: