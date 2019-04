Esta semana, Cinthia Fernández expuso en Los Ángeles de la Mañana un supuesto hecho del 2007, que terminó enfrentándola duramente con Ximena Carpisto en Twitter. La panelista de LAM acusó a Florencia de la Ve de haberla bajado de la obra El champán las pone mimosas y aseguró que parte del elenco, en el que se encontraba la mujer de Gustavo Conti, no la defendió por amistad con la capocómica.

Automáticamente sus palabras fueron contestadas por Ximena en la red social del pajarito, generando un ida y vuelta explosivo en el que -¡claro está!- no llegaron a ponerse de acuerdo.

"Esta chica, Cinthia, está acusando que Florencia la bajó de la obra y no fue así. El elenco me lo mostró Gerardo en un papel y ya estaba la Niña Loly". G-plus

En ese agitado marco, Capristo tomó la palabra en Confrontados para dar su versión de los acontecimientos, pero terminó echando más leña al fuego.

"Yo me indigné porque ella me nombró, dijo que tengo miedo de hablar porque soy amiga de Florencia. Pero quiero aclarar que no soy amiga de Florencia ¡y no soy amiga de Cinthia! La cosa fue así: a mí me convocaron para El champán las pone mimosas y el personaje de Cinthia, que decía dos palabras, era de la Niña Loly. No es que sin Cinthia no se podía hacer la obra", comenzó diciendo la panelista del programa de elnueve, visiblemente molesta.

Luego prosiguió con el relato, en el que dejó en claro que ella terminó bajándose de "la obra de la polémica": "Pero después pasó esto, yo tenía un contrato con Gerardo (Sofovich) y me llama Lino Patalano para hacer los 100 años del Maipo, una propuesta genial, y le pedí a Gerardo que me baje. Él me pidió que haga la gira".

"Cinthia tiene un antes y un después. Antes no se la fumaba nadie, nadie la quería en el elenco porque era una chica muy intensa... Después la maternidad la cambió". G-plus

Con la intención de redondear el tema, Ximena arremetió, filosa: "Y esta chica, Cinthia, está acusando que Florencia la bajó de la obra y no fue así. El elenco me lo mostró Gerardo en un papel y ya estaba la Niña Loly".

Analizando el pasado y el presente profesional de su ¿nueva enemiga?, Capristo concluyó: "A mí me parece que Cinthia tiene un antes y un después. Antes no se la fumaba nadie, nadie la quería en el elenco porque era una chica muy intensa, caprichosa y de una cosita así (chiquita) inventaba una historia. Pero después la maternidad la cambió".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​