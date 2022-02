William Levy habló de su relación con Elizabeth Gutiérrez: "No me casé porque me gusta tener libertad"

sorprendió el 31 de enero de 2022 al anunciar el fin de su relación con Elizabeth, Famoso en todo el mundo gracias a la serie, el actor con quien tiene dos hijos , Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

“Seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, publicó y luego borró William Levy de su Instagram.

QUÉ DIJO WILLIAM LEVY DE SU RELACIÓN CON ELIZABETH GUTIÉRREZ

En 2019, durante la última entrevista exclusiva que William Levy concedió a People en Español, mientras estaba en pareja con Elizabeth Gutiérrez, el actor nacido en Cuba explicaba que el vínculo con la madre de sus hijos era sólida

"Lo más importante es siempre saber que esa familia va a ser mi familia, ¿sabes? Esté o no esté allí. Soy feliz estando allí con Elizabeth", dijo Levy a People en Español.

"Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre", señaló William para luego referirse al matrimonio.

"No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no sé... no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste, ¿sabes? No".

Y agregó: "Quiero estar porque decido estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí. No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz".