Wednesday: Netflix estrenó el trailer de la serie de Tim Burton basada en Los locos Addams

Netflix continúa promocionando sus más llamativos estrenos y de esta manera en las últimas horas difundió el primera adelanto de Wednesday, la serie centrada en la hija de Los locos Addams, también conocida en Argentina como Merlina.

La principal particularidad de esta serie es que está dirigida por Tim Burton, realizador asociado a este tipo de producciones como lo fueron en su momento Beetlejuice y Sweeney Todd, el barbero demoníaco.

Esta nueva serie de la plataforma está protagonizada por Jenna Ortega, que toma la posta dejada por Cristina Ricci en las dos primeras películas de estos personajes dirigidas por Barry Sonnenfeld en 1991 y 1993, actriz que también hará su aparición en un rol que se mantiene en secreto.

WEDNESDAY, LA SERIE DE TIM BURTON BASADA EN LOS LOCOS ADDAMS

La premisa de esta nueva serie es la siguiente: Wednesday es expulsada de su colegio después de una tremenda reprimenda a unos compañeros que le hacían bullying a su hermano Pugsley (Isaac Ordoñez), y por eso sus padres la envían a la Academia Nevermore para que domine su incipiente habilidad psíquica.

Allí, Merlina deberá resolver una serie de asesinatos que se han desatado en la ciudad al tiempo que buscará descubrir qué hay detrás de un suceso paranormal que involucra a sus padres Homero (Luis Guzmán) y Morticia (Catherine Zeta-Jones).

Los Locos Addams, (The Addams Family) es una historieta que se publicó durante 50 años ininterrumpidos en The New Yorker y que tuvo una adaptación como serie en blanco y negro en 1964 y luego las películas de Barry Sonnenfeld, así como también dos versiones animadas estrenadas en 2019 y 2021 respectivamente.