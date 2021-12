Wanda Nara y Susana Giménez analizaron el look de gaucho de Mauro Icardi: “Ama cortar el pasto”

En la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara tras el escándalo con la China Suárez, analizaron el look de gaucho de Mauro Icardi y su estilo característico.

“Anda con la boina todo el tiempo, está poseído”, comentó la diva de los teléfonos y la empresaria agregó: “Se enamoró del campo, pero es de siempre igual. Cuando una marca lo quiere me dice ‘no, la boina no me la saca ninguna marca’”.

Entonces, Wanda agregó: “Le encanta ese look, pero él no quiere ser el dueño del campo, a él le encanta ser el que trabaja en el campo, él ama cortar el pasto, el tractor. Yo soy la que le gusta estar en el campo, pero tomar un cafecito”.

Más sobre este tema Wanda reveló que fue ella quien llamó a la China: "Tu libertad termina cuando lastimás a otra familia"

WANDA NARA RECORDÓ CÓMO ENCONTRÓ LOS MENSAJES DE LA CHINA EN EL CELULAR DE MAURO ICARDI

Wanda Nara se sinceró en la entrevista con Susana Giménez y recordó el momento en que encontró los mensajes de la China Suárez en el celular de Mauro Icardi.

“Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, dijo.