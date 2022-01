Wanda Nara sorprendió a Mariano de la Canal con un lujoso bolso: "Cuesta más de tres mil dólares"

Cada vez más lejos del conflicto con China Suárez por su affaire con Mauro Icardi, Wanda Nara se puso en el centro de la escena por un costoso regalo que le hizo a Mariano de la Canal.

La empresaria le había prometido al comunicador -que se hizo famoso por ser el "fan" de Wanda- que le mandaría un regalo por Navidad... ¡y cumplió!

En este contexto, Mariano se sacó una foto con un bolso de la prestigiosa marca Christian Dior, que según él tiene un valor de más de tres mil dólares, y le agradeció a Wanda través de sus stories de Instagram.

POR QUÉ WANDA NARA LE REGALÓ UN COSTOSO BOLSO A MARIANO DE LA CANAL

"La movida fue así: yo me la encontré a Wanda en la última semana de diciembre en un evento y, ahí, estuvimos charlando un ratito. Entonces, ella me dijo: ‘Tengo un regalito para vos, te lo voy a mandar para Navidad’. Yo le contesté: ‘Dale’. Y quedó ahí. De hecho, pasaron las fiestas y yo pensé que se había olvidado. Además, después se fue del país. Pero el viernes me llegó una cajita de parte de ella”, expresó Mariano sobre el gesto de su ídola en diálogo con Teleshow.

Y se despidió remarcando que cuando se enteró del valor del bolso se quedó "mudo".

"No tenía idea del valor, pero averigüé y cuesta más de tres mil dólares", sentenció, agradecido.