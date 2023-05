Wanda Nara rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Mauro Icardi

La nueva y escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi dio mucho que hablar este fin de semana, aunque persisten las dudas sobre la credibilidad de la conductora de MasterChef, que ya se “separó” innumerables veces desde que se inició el recordado “Wandagate”.

Sin embargo, en esta ocasión, hay una tercera en discordia que dio la cara, primero a través de Pochis de Gossipeame, y luego ella misma a través de videos que viralizó entre el periodismo de espectáculos, contando cómo fue su bizarra salida con Icardi en Buenos Aires.

En Intrusos, Guido Zaffora logró que Wanda le conteste sus mensajes acerca de este nuevo escándalo con el jugador del Galatasaray. “Me está escribiendo Wanda porque está sorprendida con todo esto”, anunció el panelista.

WANDA NARA IRRUMPIÓ EN INTRUSOS PARA DAR SU VERSIÓN SOBRE EL NUEVO ESCÁNDALO CON MAURO ICARDI

“Le pregunté ‘¿Wandu estás separada? No lo puedo creer, decime la verdad’”, explicó el panelista. “Me pone ‘¿Qué no podés creer? Una periodista sale diciendo que me engaña, ¿y qué pretendés que haga?’”, leyó al aire Zaffora.

“Le pregunté si le creía a Pochi y me dijo ‘No tengo tiempo de ponerme a pensar y a investigar’. Y atención con esto: ‘Le creo a Mauro siempre, pero el rumor me agotó’”, agregó Guido ante el estupor de sus compañeros.

“Pero hay algo que no me cierra. Si hasta el viernes en un vivo, ninguneaba a Pochis, como diciendo ‘¿quién es esta?’ y le decía supuestamente a Mauro ‘ni la nombres porque la elevás’. Pasamos el video”, recalcó Maite Peñoñori.