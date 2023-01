Wanda Nara reveló su tratamiento estético para lucir la piel del rostro súper luminosa

Muy segura de sí misma luego de haberse teñido por primera vez de castaña oscura, Wanda Nara reveló su secreto para lucir la piel siempre súper sana y luminosa.

Desde Dubai, destino al que viajó para relajarse tras varios meses en Buenos Aires, posteó en Instagram una llamativa foto mientras se hacía su rutina de skin care.

Wanda se fotografió con una mascarilla, de esas que son rígidas, no en crema, y se adaptan al rostro de cada persona; ideales para humectar a otro nivel la piel seca o dañada. G-plus

"Siendo feliz", expresó al pie de la foto, en la que se la ve tan espléndida como relajada.

ANA ROSENFELD DESMINTIÓ QUE MAURO ICARDI LE VAYA A PEDIR LA TENENCIA A WANDA NARA DE SUS HIJAS

“Dijeron que quería tener la tenencia de sus chicas y no me consta. Mi relación con Mauro sigue siendo la misma de siempre y me encantaría por los años que vivieron juntos y por la hermosa familia que formaron, que vuelvan a estar”, marcó, en el ciclo de Karina Mazzocco.

También la abogada habló de la situación actual de la pareja y los reclamos que podrían hacerse. “Wanda en el mes de octubre del año pasado, delante mío, firmó su separación personal y la envió a Italia, que es el juez competente y con eso les disipo todas las dudas”, dijo.

“Acá entramos en derecho internacional. Hablo de Wanda como de cualquier mujer que vive en un país diferente a donde está viviendo su marido, que fije su domicilio acá, su centro de vida acá y si, por ejemplo, empiezan el colegio y tienen actividades extracurriculares acá, medicina prepaga y tienen un techo, podría mudarse el centro de vida a la Argentina”, explicó.

“En principio, dadas las circunstancias jurídicas, el centro jurídico siendo Italia. Por lo tanto, Estambul no tendrían ningún tipo de injerencia sobre el destino de las menores”, concluyó.