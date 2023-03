Wanda Nara reveló si perdonó a China Suárez tras el affaire con Mauro Icardi: "Eso ya me parece un montón"

A poco más de un año y medio de la escandalosa separación de Mauro Icardi, tras descubrir su affaire con China Suárez, Wanda Nara volvió a apostar al amor de su marido. Sin embargo, fue categórica cuando le preguntaron si también pudo perdonar a Eugenia.

Lista para debutar como conductora de MasterChef, Wanda habló de todo con el notero de Intrusos.

WANDA NARA NO PERDONA A LA CHINA SUÁREZ

Notero: -Con Mauro, ¿van a detener la división de bienes que estaba en marcha? ¿Vuelve todo como antes?

Wanda: -No, no, no. Queda todo así.

Notero: -Como perdonaste a él, ¿perdonarías a Eugenia, la China?

Wanda: -Me parece un montón ya. Mauro es mi familia, no podemos comparar.

Notero: -¿Es el hombre de tu vida?

Wanda: -Sí, es el hombre de mi vida. Sí.