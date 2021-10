Wanda Nara reveló el motivo de su bronca con la China Suárez: "Mi dolor con ella es que nos conocíamos"

Tras la reconciliación de Wanda Nara con Mauro Icardi, Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana una nueva serie de chats que mantuvo con la mediática sobre el conflicto que mantuvo con su marido y con la China Suárez.

La panelista aclaró que si bien la mediática tenía bien en claro que el verdadero culpable de la situación era el delantero del Paris Saint-Germain, no pudo dejar de lado la traición de la actriz, con quien intercambiaba picantes chats.

Yanina se mostró contrariada con ciertas decisiones que tomó Wanda sobre su momentánea separación de Icardi, sobre todo hacer público el acuerdo que estaba analizando la pareja antes de concretar el divorcio.

Yanina Latorre se mostró contrariada con ciertas decisiones que tomó Wanda sobre su momentánea separación de Icardi. G-plus

“(Wanda) Me contó que no quería que el escrito que hizo con el abogado trascienda y al otro día lo escribe en Instagram. Me dijo ‘mi idea era divorciarme, entonces como no nos íbamos a poner de acuerdo, dijo directamente ‘te dejo todo’’”, explicó Latorre.

“(Wanda) Me contó que no quería que el escrito que hizo con el abogado trascienda y al otro día lo escribe en Instagram" G-plus

EL MOTIVO DE LA BRONCA DE WANDA NARA CON LA CHINA SUÁREZ

“La misma Wanda Nara que nosotros conocemos no agarra todos los bienes de Icardi y sale corriendo, y no se separa por esta carta”, quiso cerciorarse Ángel de Brito.

“Porque para mí lo quiere, le dolió. Si se quería separar, era el momento ideal para separarse y para salir corriendo”, le contestó Yanina antes de leer los mensajes más picantes que le envió Wanda sobre la China Suárez.

Más sobre este tema Yanina Latorre reveló qué le dijo China Suárez a Wanda Nara sobre Pampita: "Ella hizo el mejor negocio, Benjamín es demasiado bueno'" Wanda Nara salió fuerte al cruce de la versión de crisis de pareja con Mauro Icardi: "Las fotos muestran lo bien que estábamos"

“Me escribe ‘si él se hubiera querido separar, hace una semana que yo le estoy pidiendo el divorcio. Se separaba. Son mensajes pelotudos, los leí todos y me lastimó’", leyó Yanina.

Y agregó: "Y en un momento (Wanda) me aclara: ‘el culpable es él, yo estoy enojada con él, todo es con él; pero mi dolor con la China es que nos conocíamos’ y me vuelve a enviar más chats con la China Suárez muy cínicos. Son chats a partir del 2018, acá hay uno que compromete a Pampita”.