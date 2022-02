Wanda Nara reveló en cuántos idiomas escriben sus hijos y admitió que les cuesta el español: "Van mejorando"

Al mismo tiempo de que el rumor de crisis de pareja con Mauro Icardi sigue sonando muy fuerte, Wanda Nara comparte sus postales en París con sus hijos.

Luego de haber posteado un chat vía stories de Instagram con sus varones, reveló en cuántos idiomas escriben y admitió que aún les cuesta bastante el español.

Sin embargo, remarcó que mejoran día a día y demostró mediante sus conversaciones por WhatsApp que en su casa también se habla su idioma.

EN CUÁNTOS IDIOMAS ESCRIBEN LOS HIJOS DE WANDA NARA

"Mis hijos escriben en inglés, italiano, francés y, en cuarto lugar, español. Pero no me puedo quejar... Van mejorando y ya casi los cinco lo escriben mejor día a día. De todos modos, son mejores que yo... Aún me equivoco en español y uso mal las comas", expresó Wanda sobre Francesca e Isabella, sus nenas con Mauro, y Constantino, Valentino y Benedicto, sus nenes con Maxi López.