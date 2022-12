Wanda Nara le hizo un reproche a L-Gante en vivo y él le respondió con mucho amor

El regreso de Wanda Nara a Argentina reavivó no solo los rumores de una supuesta reconciliación con Mauro Icardi, sino también del postergado romance con L-Gante, con quien mantuvo un picante ida y vuelta telefónico en el ciclo Red Flagg, donde el joven estuvo de invitado.

Como para que no queden dudas de que el vínculo con Elian está intacto, Wanda aclaró en varias ocasiones que Icardi es “ex marido”, pese a que ambos están instalados junto a sus hijos en la mansión del country Santa Bárbara, donde este domingo celebraron el cumpleaños de Kennys Palacios, el asistente de ella.

Sin embargo, la charla comenzó cargada de chicanas por ambos, que al rato admitieron que habían hablado antes y que ella estaba al tanto de la nota que le estaban haciendo. “¿Cómo están? Buenas tardes para mí... porque para mí es muy tarde, pero para Elián es la madrugada más o menos”

“Yo le puse ‘buen día’ esta mañana cuando me desperté, pero me enteré por la nota que le están haciendo que se fue a bailar a esa hora. Así que estamos como un poco desconectados”, agregó Wanda, que confesó finalmente que ambos se encontraron el sábado.

WANDA NARA CONTÓ CÓMO SE CONOCIERON CON L-GANTE

Una de los momentos fundamentales de la comunicación fue cuando Wanda reveló cómo se conocieron con L-Gante. “Un día me puso a ver dos horas de sus videos y no lo podía creer. Lo conocí de cero y me pareció divertido, una linda persona”, aseguró. .

“Estaba con unas amigas, nos pasó a buscar y después me dijo ‘mejor no vengas’. Le dije que no daba que me cancelara, así que salimos y cuando llegamos al lugar nos dejó encerradas”, recordó, frente a la sorpresa de Grego Rosello y los presentes.

“Me puse un camperón de Elián y era el de un videoclip. Igual lo acompañamos y la pasamos re bien”, agregó Wanda, mientras L-Gante recordaba cómo fue su primera velada juntos en un conocido restaurante de la Costanera.

“Cuando me invitó ella fuimos a un restaurante. En los medios dijeron que yo había pagado no sé qué cantidad de dinero y no, yo puse la propina para el mozo. Pero al otro día la invité a comer y se me hizo tarde, eran las dos de la mañana, no encontraba ningún lugar abierto y fuimos a la costanera. Pedimos un choripan y un sanguche de lomito”, recordó él.

WANDA NARA RECORDÓ EL DÍA EN QUE L-GANTE HIZO CERRAR UN BOLICHE PARA ELLOS DOS

En medio de un divertido ida y vuelta, Wanda recordó cómo el músico hizo cerrar un boliche para estar a salvo de los paparazzis. “Un día me invitó a bailar y le dije ‘no podemos porque hoy son todos periodistas con los teléfonos’. Y me respondió ‘No te preocupes, vamos a ir a un lugar que nadie te va a sacar una foto’”, dijo.

“Cuando llegamos había llenado un lugar con todos amigos de él. Creo que fue la noche más disfrutada adentro de la discoteca. Y no salió nada... Gracias a dios”, reveló, poco antes de que el entorno de L-Gante, La Mafilia, le reclamara no haberlos invitado al cumpleaños de Kennys.

Maxi El Brother, manager de L-Gante fue el primero en chicanear a Wanda por haberlos dejado afuera de la “pool party” que organizó en el patio de su casa, que da al río. “Lo que pasó es que le presté la casa a mi amigo Kennys y la lista de invitados la hizo él”, se defendió ella.

En esa línea, L-Gante justificó la decisión de Palacios de no invitarlo, dando la razón a los rumores de mala onda entre ellos dos. “Kennys es la persona para chocar conmigo todo el día”, aseguró, aunque admitió que pese a los cruces, se estiman mutuamente.

MÁS PASES DE FACTURA ENTRE L-GANTE Y WANDA NARA

Cuando llegó su turno de hacer pases de factura, Wanda recordó que pensó que L-Gante la había dejado plantada en un aeropuerto. “Me había dicho que iba a venir a buscarme y después de eso no hablamos por dos días. Yo tenía una puteada para responderle, pero me mandó la fotito de que estaba en el aeropuerto esperando”, recordó.

Finalmente, Wanda recordó que el 10 de diciembre cumple 36 años y L-Gante reconoció que un pedido de la mediática lo dejó desorientado. “Quiere algo que no lo pueda comprar”, dijo él, y comenzó a pedir ideas a los presentes.

La comunicación telefónica terminó cuando ella le envió un beso afirmando que “lo quiere”, y él le respondió: “Te quiero, te mando un beso y si pinta te veo”. ¿Sigue adelante este romance o Icardi recuperará la confianza de Wanda Nara?