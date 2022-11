Wanda Nara rechazó entrar a la casa de Gran Hermano 2022: los motivos

Luego de su viaje a Las Maldivas con Mauro Icardi, que tenía por objetivo la reconciliación, Wanda Nara regresó a Argentina y aclaró que sigue soltera, ni siquiera ese destino paradisíaco pudo unirlos nuevamente.

En este contexto, la hermana de Zaira Nara respondió a todo tipo de preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram. Y contestó si es verdad que existe la posibilidad de que se sume a la casa de Gran Hermano 2022 por un día.

"No voy a estar. Me encantaría pero estoy con mucho trabajo", sentenció Wanda, que condujo el primer programa del reality junto a Robertito Funes Ugarte. Juntos, fueron los encargados de darle la bienvenida a los participantes a la casa más famosa del país.

ICARDI EXPLOTÓ CONTRA PAMPITO POR SU INFORMACIÓN SOBRE EL PASAPORTE DE WANDA NARA

Pampito recordó entonces que a él le contaron que el pasaporte no se había extraviado, sino que icardi se lo había escondido a Wanda. “Lo cierto es que Wanda antes de ayer a la noche llegó a Argentina, pudo venir finalmente, tres días después pudo viajar”, agregó, antes de leer el mensaje que el futbolista le envió.

“Esto es todo lo que me dice Icardi. ‘Hola, dejá de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre, porque no tenes ni idea. Si te pasan data te la pasan mal’. Acá él se da cuenta que alguien me habla”, explicó el periodista.

“’Si te pasan data te la pasan mal, sino te sumás al circo de los pseudoperiodistas que inventan para tener un poquito de cámara. El motivo del no viaje de Wanda es otro, tampoco lo tengo que hacer público’”, leyó Pampito, y agregó: “Acá confirma que Wanda el viernes iba a viajar y que no viajó”.