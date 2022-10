Wanda Nara quebró en llanto al hablar de su exempleada y en medio de su separación con Mauro Icardi: "Las traiciones me duelen"

En su última noche en Argentina, Wanda Nara se quebró en llanto en plena entrevista con Intrusos, mientras L-Gante la abrazaba, cuando le preguntaron por las denuncias penales que le hizo su exempleada.

"A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen", afirmó la exesposa de Mauro Icardi.

Aunque luego aclaró que no lloraba por solo por las demandas de Carmen Cisnero: "Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele".

Más sobre este tema L-Gante le mandó un mensaje público a Mauro Icardi al lado de Wanda Nara

EL FRUSTRADO ACERCAMIENTO DE WANDA NARA A SU EXEMPLEADA

Dolida por el enfrentamiento que mantiene con Carmen Cisnero, su exempleada, Wanda confesó: "A mí me duele un montón porque yo la quiero un montón a ella. Me duele un montón todo lo que está pasando. Que siga el curso, me presenté en la Justicia y que se haga Justicia".

Luego, admitió que había tratado de conciliar con Carmen: "Intenté hablar con ella. Lloró, dijo que me quiere, que me extraña y nada… No entiendo por qué hace esto, no lo sé".

"Creo que de mí no quiere hablar porque le debe doler como a mí lo que pasó. Ella me quiere mucho, me acompañó mucho tiempo", cerró Wanda Nara sobre su exempleada, Carmen Cisnero.