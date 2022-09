Wanda Nara nombró a L-Gante en ¿Quién es la Máscara? en medio de rumores de romance: "Estoy segura que no sos él"

Con el desafío de descubrir quién es el famoso que se esconde detrás del disfraz de ¿Quién es la Máscara?, Wanda Nara se aventuró a tirar su respuesta. Sin embargo, a los pocos segundos, nombró a L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente en el último tiempo.

“Para mí, adentro del disfraz está el señor Jey Mammon”, comenzó diciendo la investigadora de Telefe. A lo que el concursante le dejó en claro que estaba equivocada en su elección: “¡No la pegaste! La embarraste”.

“Pero L-Gante estoy segura que no sos porque no canta así”, cerró la empresaria, entre risas, quien no dudó en bailar al ritmo de la música del exitoso cantante, al que parece conocerle sus mayores hits.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y L-Gante?

Wanda Nara: "Pero L-Gante estoy segura que no sos porque no canta así". G-plus

WANDA NARA “BANCÓ” A L-GANTE FRENTE A LOS RECLAMOS DE TAMARA BÁEZ POR LA COSTOSA CENA

En las últimas horas estalló un nuevo round entre Tamara Báez y L-Gante cuando trascendió el costo de una cena que habrían compartido el cantante y su entorno con Wanda Nara, y cuyo pago -100 mil pesos- habría salido del bolsillo de él.

“Y me quiere pasar 50 mil pesos por mes. Entonces, no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponda a tu hija. ‘Paganini’ de todo el mundo”, agregó la joven en el posteo de la cuenta Gossipeame, donde publicaron el video.

Sin embargo, no se quedó ahí la cosa ya que este jueves, Wanda no tuvo mejor idea que sumar a L-Gante a un vivo en el que no esquivaron ni uno solo de los temas que los tienen como protagonistas esta semana como su supuesto romance y, por supuesto, la cena.