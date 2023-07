Wanda Nara se mostró a cara lavada, sin filtros ni maquillajes: "Post limpieza de cutis"

Antes de las grabaciones de MasterChef, el ciclo que conduce por Telefe, Wanda Nara sorprendió al compartir una foto de su rostro al natural.

Lejos de los filtros de Instagram y de los maquillajes de su marca, Wanda Cosmetics, que usa a diario, la pareja de Mauro Icardi se mostró a cara lavada.

"Mi cara sin filtro, ni maquillaje, post limpieza de cutis". G-plus

"Mi cara sin filtro, ni maquillaje, post limpieza de cutis", expresó Wanda a través de sus stories de Instagram, luciendo un buzo Adidas y el cabello recogido, ¡relax!

LOS TIPS DE WANDA NARA PARA TENER UNA PIEL HIDRATADA Y SI ARRUGAS

"Tomo mucha agua; una o dos veces por semana uso una máscara nutritiva, nunca me puse bótox, me haga masajes faciales desde mis 25 años, nunca me duermo con maquillajes, siempre utilizo mínimo 3 o 4 pasos de cremas y serums por la mañana y por la noche", reveló Wanda.