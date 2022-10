Wanda Nara y L-Gante, muy cerca en un vivo que hicieron juntos: tremendas miradas y complicidad

Luego de que se vieran algunas imágenes de la grabación para el videoclip que grabó L-Gante con Wanda Nara como protagonista, el cantante y la empresaria vieron juntos el lanzamiento de la canción El último romántico.

En medio de los fuertes rumores de romance, la ex de Mauro Icardi y el músico llegaron de la mano al evento desde donde hicieron un vivo de Instagram que dio que hablar. Ambos cantaron al unísono el flamante hit y las miradas cómplices y las risas no tardaron en llegar.

Horas antes, el ex de Tamara Báez había compartido en Instagram Stories una foto acompañado de Wanda con una frase que acompañó con un corazoncito rojo: “Buenos días”, escribió, dejando en claro que el día empezó en compañía del otro desde muy temprano.

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y L-GANTE VIVEN ASÍ SU ROMANCE

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría a horas de oficializarse luego de las declaraciones que brindó el futbolista en un vivo de Instagram y que habría enfurecido a la madre de sus hijas Francesca e Isabella por sus fuerte dichos. Sin embargo, en medio del escándalo el corazón de la empresaria estaría bien acompañado por L-Gante.

Así lo deslizó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “A mí me cuenta alguien súper allegado a L-Gante que el cantante pasa todas las noches en el Chateau donde vive Wanda y se va todas las mañanas a las 9”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“Me dijeron ‘esto contalo en total confianza porque es así y sino, que muestren las cámaras de seguridad’”, agregó, dejando en claro la seguridad que le dio su fuente anónima.

“A partir de esta información habría que hacer una guardia a ellos”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Realmente, me dicen que L-Gante y Wanda –y yo te juro que hasta anoche que me llamaron para contarme esto y lo creo por la persona que me lo dijo- están re calientes uno con el otro, entre ellos dos”.

¡Están a full!