Wanda Nara sorprendió al revelar por qué hace chistes sobre la China Suárez

Prendió el ventilador Wanda Nara desde un live que hizo en su cuenta de Instagram. Ahí desmintió los supuestos gestos que le dedicó a Tamara Báez, la ex de L-Gante y por supuesto habló de la China Suárez, como ya lo había hecho en ¿Quién es la máscara?

La mediática se refirió a los dardos que le dedicó en el big show de Natalia Oreiro a la actriz, donde habló tangencialmente de la polémica con Mauro Icardi. “Estoy en un programa diario donde hace bastante tiempo que no aparezco y no hago tele”, aseveró

“Puede surgir el chiste, me divierto, me río y sigo con el programa porque el que me conoce sabe que tengo buena onda”, señaló. “Me río de mí misma o de cosas que ya están. Fue algo que ya está”, remarcando que el conflicto quedó en el pasado. ¿Será?

EL VIDEO DE WANDA NARA QUE HABRÍA ENFURECIDO A MAURO ICARDI

Las idas y vueltas entre Wanda Nara y Mauro Icardi, después de anunciar su separación, tuvo un polémico capitulo cuando el futbolista publicó en sus stories un chat con la mediática donde ventilaba las fuertes frases que se dedicaban. Sin embargo, unos minutos antes, ella había publicado una serie de videos.

La investigadora de ¿Quién es la máscara?, poco antes de que el futbolista del Galatasaray filtre sus conversaciones, donde la mostraba exigiéndole que le diga en dónde está, mientras lo llama “mentiroso” y “zorro”, en una story se había mostrado a la mañana junto a amigos y a su hermana Zaira Nara.

“Situación de domingo de soltera”, comentó la mediática, al pasar. “Mis amigos, instaladísimos en casa”, aseguró, mientras su hermana hacía gimnasia, una amiga le preparaba colágeno líquido y su peluquero Kennys Palacios alistaba unas extensiones. ¿Icardi se molestó porque ella sigue diciendo que está soltera?