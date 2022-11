Wanda Nara fue sobreseída pero su exempleada apelará el fallo: "Fue una causa televisiva"

“El fiscal y el Juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones que tan libremente nos adjudicaron”, escribió la empresaria en Twitter respecto de la sentencia de primera instancia que también benefició a su madre, Nora Colosimo y al padre de Francesca (7) e Isabella Icardi (6).

Luego, la mediática se dirigió a la prensa con un pedido especial: "Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento, como le dedicaron a tanta mentira. Gracias".

ALEJANDRO CIPOLLA ASEGURÓ QUE APELARÁ EL SOBRESEIMIENTO DE WANDA NARA EN LA CAUSA DE SU EXEMPLEADA

"Hoy me notificaron el fallo. Yo pensé que se iba a rechazar cuando vi el planteo del fiscal porque entendí que no se había generado ni una medida de prueba. Inclusive, propuse testigos que no fueron citados. No se hizo absolutamente nada", se indignó Alejandro Cipolla en diálogo con Ciudad.

"Creo que fue más que nada una causa televisiva por parte de la fiscalía, que en lo único en que se basó fue en dichos en programas de televisión, en estractos", continuó el defensor de Carmen Cisnero.

En este punto, Cipollla reflexionó pesimista: "Si tenemos una Justicia así qué nos espera a todos. Más de la Justicia Federal. No encuentro en el Código Procesal Federal ni en el la Nación que sean medidas de prueba. Inclusive, creo que esto pone en peligro a todas las personas que pueden padecer 'trata de persona' porque fíjense cómo se restringe el acceso a la Justicia por meros dichos ínfimos, sin recabar absolutamente ninguna prueba".

De todas formas, Alejandro Cipolla se mostró confiado en que Carmen Cisnero le ganará la demanda a Wanda Nara: "Esta resolución va a ser apelada al tribunal superior y entiendo que va a ser a favor de Carmen".