Wanda Nara en una entrevista exclusiva con Ciudad: "Mauro viene para las Fiestas y yo voy a ser la anfitriona de la familia"

Wanda Nara habló de todo en una entrevista exclusiva con Ciudad tras su llegada a la Argentina en el marco de la apertura del local de su marca de maquillaje en un reconocido shopping: “Estoy muy feliz que pudimos armar todo esto, que era un sueño”, aseguró.

En el mano a mano, la empresaria contó cuáles son sus planes festivos para este año con sus hijos y Mauro Icardi, quien, después de cumplir con sus obligaciones con el PSG, vendrá al país para estar con su familia en estas fechas especiales.

“Viene Mauro, el 22 es el último partido”, aseguró Wanda, quien se mostró súper espléndida a dos meses del escándalo que protagonizaron con la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en su matrimonio.

"El año pasado se ocupó Zaira y este año me toca a mí, voy a ser anfitriona y ama de casa". G-plus

Nara también hizo referencia al cálido recibimiento de sus fanáticos en el aeropuerto y la fiesta sorpresa que su hermana Zaira y sus amigos le prepararon por su cumpleaños: “Me llevaron engañada a una reunión de trabajo a las 10 de la noche”.

- ¿Cómo viviste la fiesta que te hicieron Zaira y tus amigos?

- Zaira, Kennys (su estilista) y todos mis amigos, la verdad es que me llevaron engañada a una reunión de trabajo a las 10 de la noche. Era el mismo día que había aterrizado, estaba muerta del jet lag (afectada por los cambios de horario) y de viajar con cinco chicos y nada, me recibieron con esta fiesta.

"Me llevaron engañada a una reunión de trabajo a las 10 de la noche. En el aeropuerto también habían un montón de chicas". G-plus

- ¿Cómo te recibió la gente en Argentina después de ver todas las historias que vos subías de la gente apoyándote?

- En el aeropuerto había un montón de chicas, esto de tener mi marca también me acerca muchísimo más a la gente. Soy de ver todo el tiempo la gente cuando me taggea y lo comparto, me encanta mirar y chusmear cómo una mujer usa el maquillaje de otra manera, cómo se aplican la base. Hay chicas que están estudiando maquillaje, que me mandan sus tips y eso me encanta porque es como un ida y vuelta: yo les doy mis consejos y también me mandan lo que hacen con los maquillajes.

Foto: Movilpress

- ¿Cómo están pasando tus hijos su estadía en el país, qué es lo que más les gusta de Argentina?

- A mis hijos les encanta venir acá primero porque hablan español y segundo porque se encuentran con toda su familia.

"En esta época siempre me gusta que estemos acá para reunirnos en familia". G-plus

Están en este momento en mi casa reunidos con toda nuestra familia, con sus primos y eso es lo más lindo. En esta época siempre me gusta que estemos acá para reunirnos en familia.

- ¿Tienen decidido dónde van a pasar las fiestas?

- Sí, este año me toca a mí así que voy a ser anfitriona y ama de casa. El año pasado se ocupó Zaira y este año me toca a mí.

- ¿Viene Mauro?

- Viene Mauro, el 22 es el último partido.

LA APERTURA DE LA LÍNEA DE MAQUILLAJE DE WANDA NARA EN ARGENTINA

Wanda Nara causó revuelo el último jueves en el Shopping Abasto, lugar en el que citó a todos sus seguidores para que la acompañaran en la apertura del primer local de su línea de maquillaje, Wanda Cosmetics, en Argentina.

- ¿Cómo estás con esta nueva apertura nada más y nada menos que en Argentina, en tu país?

- Muy feliz, la verdad que estoy muy feliz. Fue increíble cómo en un mes pudimos armar todo esto que era un sueño. Armar un local en tan poco tiempo en este shopping, que es emblemático y está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos súper felices.

- ¿Qué maquillaje no nos puede faltar en la cartera?

- Yo duermo muy mal porque estoy siempre online, así que siempre llevo un tapa ojeras y cualquier labial de mi línea porque los podes usar en cualquier momento.

"Si puedo elegir tres, elijo eso, tapa ojeras, labial y máscara de pestañas". G-plus

Son tonos opacos y te sirven para por ejemplo buscar a los chicos del colegio, para ir a un evento, salir de la oficina, para cualquier cosa y la máscara de pestañas. Si puedo elegir tres, elijo eso, tapa ojeras, labial y máscara de pestañas.

- ¿Tenés algún tip de make-up para las fiestas para tus seguidores?

- Sacamos una sombra en barra dorada que me encanta y me parece que está muy buena para las fiestas. Es un color cobrizo que, yo que no soy maquilladora, a veces me levanto y me da ganas de tener un toque navideño en diciembre, te lo pones y es espectacular. Lo vamos a estar lanzando en estos días y me parece que es un tip navideño divino.

"Siempre nos solemos vestir de la temática Navidad, usamos colores rojos o verdes y para fin de año blanco". G-plus

- Y de look, ¿tenés pensado o armado algo para esas fechas?

- De look siempre nos solemos vestir de la temática Navidad, usamos colores rojos o verdes y para fin de año blanco.

Foto:Movilpress

Video y edición: Leandro Bevilacqua