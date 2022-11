Wanda Nara, explosiva sobre el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez

Wanda Nara habló del affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, en su visita al programa televisivo italiano, el big show musical Ballando con le Stelle, de la RAI 1.

"Yo lo sabía todo de él. No es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: 'Quiero contarte esto'", comenzó.

Así, la empresaria detalló: "Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo, era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja".

"Para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así". G-plus

"Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba lo que pudo haber pasado, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", siguió Wanda.

En la emisión de Italia, la hermana de Zaira Nara expresó: "Hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí. Yo soy una mujer muy seria".

"Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco. Él me dijo la verdad", admitió la modelo.

Al final sentenció: "Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal".

WANDA NARA CONTÓ QUÉ ES LO QUE MÁS LE DOLIÓ DE LA INFIDELIDAD DE MAURO ICARDI

"Él me dijo que vio a una persona. Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre", dijo Wanda, angustiada.