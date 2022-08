Wanda Nara cruzó al abogado de su exempleada y se enojó con los periodistas

Wanda Nara salió al cruce de las delicadas declaraciones que Alejandro Cipolla espació en los medios, en defensa de Carmen Cisnero, quien acusó a la empresaria y a Mauro Icardi de haber trabajado en negro. Además de acusar falta de pago y de documentación.

"Son todas mentiras. Lo lamento mucho por ustedes que se prestan a tantas mentiras", dijo Wanda ante el micrófono de Socios del Espectáculo, al ser consultada por los fuertes dichos de Cipolla. El letrado habría acusado al matrimonio Nara Icardi "por trata de personas".

Interesado en el conflicto legal, el notero le preguntó a Wanda: "Él (Cipolla) dijo que pidió una cámara Gessel para Carmen". Seria, respondió: "No tengo ni idea. Yo no me ocupo de eso. La legislación de esta situación se maneja en Italia. Acá pueden hacer cualquier cosa, pero todo va a terminar en la justicia de allá, que está iniciada una causa de parte mía".

"Acá no recibí ninguna citación. Yo me presenté por mis propios medios (en Italia) por todas estas tonterías que están diciendo, que un poco te afectan", aseveró la empresaria.

Respecto a Carmen, su exempleada doméstica en su casa de campo de Milán, Wanda Nara señaló: "Me da pena que estén utilizando a una señora para todo esto".

QUÉ DIJO EL ABOGADO DE CARMEN CISNERO SOBRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

A casi un mes de hacer público el reclamo de Carmen Cisnero a Wanda Nara, Alejandro Cipolla tomó la representación de la exempleada de la empresaria y fue durísimo en sus dichos.

"Acá hay muchísimas más Carmen, pero ella me dijo que no las conocía, pero que esto que le pasó a ella le sucedió a varias chicas", dijo el letrado en Mitre Live.

"Hay una causa por trata de persona, y es contra Wanda", sentenció Cipolla.