Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Me resulta muy doloroso vivir este momento"

Pese a que desde hace mucho tiempo que se viene rumoreando que Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una fuerte crisis, el contundente posteo del futbolista dejando en claro que su relación con la madre de sus hijas Francesca e Isabella sigue su curso –en medio de una declaración de amor- le había puesto punto final a cualquier especulación. Sin embargo, la empresaria prefirió romper el silencio con un tremendo posteo donde confirmó la ruptura.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pereo dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí”, comenzó diciendo la investigadora de ¿Quién es la Máscara? en una publicación que subió a Instagram Stories.

“No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda”, cerró, hablando en primera persona de su presente sentimental.

Foto: Captura de Instagram Stories