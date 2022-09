Wanda Nara compartió qué dice Sagitario sobre su separación de Mauro Icardi: "Tomaste la decisión correcta"

En medio de los fuertísimos rumores de romance con L-Gante, Wanda Nara compartió contundentes mensajes a pocos días de haber anunciado su separación de Mauro Icardi.

La jurado de ¿Quién es la máscara? compartió dos fuertes vaticinios para su signo, sagitario, y deslizó que está segura de su decisión de separarse del futbolista.

Además, destacó la importancia de la libertad. Y de alejarse de las personas que intentan cortarle "las alas".

FUERTES FRASES DE WANDA NARA TRAS HABERSE SEPARADO DE MAURO ICARDI

"Has tenido que arriesgarte y equivocarte para darte cuenta de lo que NO quieres en tu vida. Después de eso, has tomado la decisión correcta, así que esta semana no te culpabilices ni te sientas por debajo de los demás por haber dicho que no y haber salido de allí antes de tiempo".

"No pienses en el tiempo que has perdido, al contrario, en todo el tiempo que has ganado. Una retirada a tiempo es una gran victoria", fue el primer mensaje que Wanda compartió a través de sus stories de Instagram.

"Una retirada a tiempo es una gran victoria". G-plus

Y cerró remarcando la importancia de la libertad.

"Si no eres libre, mueres lentamente. Si alguien quiere tenerte cerca, lo mejor que puede hacer es darte tu espacio, en todo momento. Si alguien intenta cortarte las alas, no tiene nada que hacer contigo", cerró, contundente.