Wanda Nara “bancó” a L-Gante frente a los reclamos de Tamara Báez por la costosa cena

En las últimas horas estalló un nuevo round entre Tamara Báez y L-Gante cuando trascendió el costo de una cena que habrían compartido el cantante y su entorno con Wanda Nara, y cuyo pago -100 mil pesos- habría salido del bolsillo de él.

“Y me quiere pasar 50 mil pesos por mes. Entonces, no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponda a tu hija. ‘Paganini’ de todo el mundo”, agregó la joven en el posteo de la cuenta Gossipeame, donde publicaron el video.

Sin embargo, no se quedó ahí la cosa ya que este jueves, Wanda no tuvo mejor idea que sumar a L-Gante a un vivo en el que no esquivaron ni uno solo de los temas que los tienen como protagonistas esta semana como su supuesto romance y, por supuesto, la cena.

WANDA NARA, MUY PICANTE CON TAMARA BÁEZ TRAS EL REPROCHE POR LA CENA DE 100 MIL PESOS QUE HABRÍA PAGADO L-GANTE

Pero a la hora de hablar sobre la costosa comida que compartieron en un conocido y coqueto restaurante de Costanera Norte, la ex de Mauro Icardi aprovechó para lanzarle un dardo venenoso a Tamara de manera indirecta.

De esta manera, tanto Wanda como L-Gante aseguraron que aseguraron que la cuenta llegó a la mesa por “la mitad” de lo que se dijo en los medios y dieron detalles de lo que ellos llamaron una “reunión laboral”, en referencia a la marca de ropa deportiva que tiene a Elián Valenzuela como modelo.

“Pagué yo, si eso te trajo problemas te puedo pasar el comprobante de la tarjeta”, lanzó Wanda sin nombrar a Tamara. “Vos te pediste lo más barato de la cuenta”, le dijo a su vez la mediática a L-Gante, que, fiel a su estilo, le contestó: “No sabía qué, pedir muchas cosas raras”.