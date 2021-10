Wanda Nara anunció su reconciliación con Mauro Icardi tras el escándalo de la China: "Nos volvimos a elegir con el alma cansada de llorar"

Wanda Nara decidió darle otra oportunidad a Mauro Icardi mientras continúa el escándalo que protagonizó con la China Suárez, a quien acusó de enviarle mensajes a su marido, y lo hizo público a través de un contundente posteo en Instagram.

Junto a una foto romántica de ambos, Wanda escribió: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”.

Nara reveló que estuvo a punto de divorciarse: “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo”.

"Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Pero me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él" G-plus

Y contó por qué decidió darse otra oportunidad con Icardi: “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’”.

“Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”, sentenció Wanda Nara, confirmando su reconciliación con Mauro Icardi.

ASÍ COMENZÓ EL ESCÁNDALO DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara lanzó una bomba a través de Instagram con un fuerte mensaje anunciando su separación de Mauro Icardi: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!".

¿Quién era la tercera en discordia? Nada menos que la China Suárez. Así lo confirmó Yanina Latorre en LAM: ""Wanda le escribió a Vicuña y parece que él ya sabía todo. Vicuña sabía todo y él le dijo a la China: 'No te metas ahí, (Wanda) tiene cinco pibes'. Pero a ella parece que no le importó".

Finalmente, la China realizó un descargo en redes en medio del escándalo y las críticas: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les creí que estaban separados", aseguró la expareja de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Wanda no se quedó callada: "De mi familia me encargo yo, de las put... la vida misma", disparó en Instagram.

Mientras la polémica continúa, Nara sorprendió a todos al confirmar su reconciliación con Mauro con su posteo.