Wanda Nara le agradeció a Zaira su intervención en el escándalo con la China Suárez: "Les deseo de corazón una hermana así"

Este lunes, Zaira Nara reveló en Flor de equipo cómo fue su rol conciliador en el escándalo que involucró a su hermana Wanda con la China Suárez y Mauro Icardi, y por eso la mediática le agradeció en las redes y publicó un efusivo mensaje.

“Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie. Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional, o ver qué postura tenía uno o el otro”, explicó la modelo.

“Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlas con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”, le explicó Zaira a Marcelo Polino.

Más sobre este tema Zaira Nara habló sobre su verdadera relación con China Suárez: “Yo no soy su amiga”

EL SENTIDO POSTEO DE WANDA NARA SOBRE EL ROL DE ZAIRA EN EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

“Les deseo tanto y de corazón una hermana como la mía… Tengo la bendición de tener un ejemplo de madre, hermana e hijos… y sin dudas las mejores amigas que se puede tener y tan impecables seres humanos”, escribió Wanda en una story de Instagram.

“Eso es tener fortuna en la vida. Me rodeo de lo que quiero ser en mi vida. Buena gente y nada más”, agregó en la misma postal, que tiene una captura del momento en que su hermana hablaba con Marcelo Polino en Flor de equipo.

Asimismo, Wanda Nara hizo referencia a su charla con la China Suárez una vez que bajó el voltaje de la situación. “Volver a ver sin rencor a quien te lastimó es otro nivel de persona”, escribió en otra story.